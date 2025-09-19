Caetano, Gil e Chico Buarque vão liderar protesto contra PEC da Blindagem

Três ícones da MPB, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, se apresentarão no próximo domingo (21), durante um protesto na praia de Copacabana contra a chamada PEC da Blindagem, que busca proteger parlamentares de serem processados criminalmente e que gerou indignação no Brasil. Na terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC), que exige que o Congresso autorize, por meio do voto secreto, qualquer acusação penal contra deputados e senadores.

Os cantores e compositores, todos octogenários e com décadas de ativismo político, vão liderar as manifestações que serão realizadas em mais de uma dúzia de cidades do País contra o que os críticos denominaram de "PEC da Bandidagem". Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a proposta "tem um efeito cascata importante: pode haver uma infiltração do crime organizado nos Parlamentos, que é algo que muito me preocupa", segundo advertiu em declarações ao jornal O Globo. A indignação cresceu na quarta-feira, quando os deputados aprovaram dar caráter de urgência ao Projeto de Lei da Anistia, que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada a 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado. No Instagram, Caetano Veloso disse que a iniciativa do Congresso em ambas os temas "não pode ficar sem resposta por parte da população brasileira". "Precisamos ir às ruas", conclamou.

A estrela do funk Anitta também se somou à convocação para as manifestações, pedindo a seus 63 milhões de seguidores no Instagram para imaginar "ser assassinados e que seu assassino não pudesse ser processado sem autorização de seus colegas". O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos - PB), defendeu a PEC como uma proteção contra abusos judiciais. Quando uma norma semelhante esteve vigente entre 1988 e 2001, segundo o portal de notícias G1, apenas um legislador foi processado enquanto 250 solicitações do Supremo Tribunal Federal (STF) foram recusadas.