Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque de paramilitares deixa 75 mortos no Sudão, afirmam equipes de emergência

Ataque de paramilitares deixa 75 mortos no Sudão, afirmam equipes de emergência

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Paramilitares sudaneses das Forças de Apoio Rápido (FAR) mataram 75 pessoas nesta sexta-feira em um ataque com drones contra uma mesquita de um campo de deslocados próximo à cidade de El Fasher, na região oeste do país, informaram as equipes de emergência.

As FAR executaram o ataque em meio aos esforços para capturar a última cidade controlada pelo Exército na região de Darfur. 

O bombardeio atingiu uma mesquita no campo de Abu Shouk, nas imediações da capital do estado de Darfur do Norte, informou em um comunicado a Sala de Resposta de Emergência, um grupo local de voluntários que coordena a ajuda.

"Os corpos foram retirados dos escombros da mesquita", acrescentaram. 

Até o momento, as FAR não comentaram o incidente.

El Fasher, cercada há quase 18 meses pelos paramilitares, é a última capital regional sob controle do Exército do Sudão, que enfrenta as FAR em uma guerra sangrenta desde abril de 2023.

A queda da cidade representaria o domínio territorial completo dos paramilitares sobre a região, onde a ONU e grupos de defesa dos direitos humanos relataram atrocidades em massa, incluindo assassinatos por motivos étnicos.

Imagens de satélite publicadas na quinta-feira pelo Laboratório de Pesquisa Humanitária da Universidade de Yale mostraram milícias das FAR avançando em diversas frentes, incluindo as imediações do campo de Abu Shouk e a antiga base de manutenção de paz da Unamid, atualmente utilizada pelas Forças Conjuntas anti-FAR.

A capital do estado continua sob um apagão do sistema de telecomunicações, o que dificulta a verificação do número de vítimas e a coordenação da ajuda.

A guerra no Sudão, que entra no terceiro ano, matou dezenas de milhares de pessoas e provocou o deslocamento de quase 12 milhões, criando o que a ONU descreve como uma das maiores crises de deslocamento e fome do mundo.

bur-ab/lob/maf/ser/mmy/pb/fp/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar