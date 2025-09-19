Ataque de paramilitares deixa 75 mortos no Sudão, afirmam equipes de emergência

Paramilitares sudaneses das Forças de Apoio Rápido (FAR) mataram 75 pessoas nesta sexta-feira em um ataque com drones contra uma mesquita de um campo de deslocados próximo à cidade de El Fasher, na região oeste do país, informaram as equipes de emergência. As FAR executaram o ataque em meio aos esforços para capturar a última cidade controlada pelo Exército na região de Darfur.

O bombardeio atingiu uma mesquita no campo de Abu Shouk, nas imediações da capital do estado de Darfur do Norte, informou em um comunicado a Sala de Resposta de Emergência, um grupo local de voluntários que coordena a ajuda. "Os corpos foram retirados dos escombros da mesquita", acrescentaram. Até o momento, as FAR não comentaram o incidente. El Fasher, cercada há quase 18 meses pelos paramilitares, é a última capital regional sob controle do Exército do Sudão, que enfrenta as FAR em uma guerra sangrenta desde abril de 2023.

A queda da cidade representaria o domínio territorial completo dos paramilitares sobre a região, onde a ONU e grupos de defesa dos direitos humanos relataram atrocidades em massa, incluindo assassinatos por motivos étnicos. Imagens de satélite publicadas na quinta-feira pelo Laboratório de Pesquisa Humanitária da Universidade de Yale mostraram milícias das FAR avançando em diversas frentes, incluindo as imediações do campo de Abu Shouk e a antiga base de manutenção de paz da Unamid, atualmente utilizada pelas Forças Conjuntas anti-FAR. A capital do estado continua sob um apagão do sistema de telecomunicações, o que dificulta a verificação do número de vítimas e a coordenação da ajuda.