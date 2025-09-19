Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abbas poderá discursar na Assembleia Geral da ONU por vídeo depois que seu visto foi negado pelos EUA

A Assembleia Geral da ONU autorizou, nesta sexta-feira (19), o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, privado de visto pelos Estados Unidos, a participar por videoconferência da reunião anual de chefes de Estado e de Governo na próxima semana em Nova York. 

Os Estados Unidos negaram ou revogaram os vistos de cerca de 80 autoridades palestinas — incluindo Abbas — que planejavam participar desta reunião anual da ONU, durante a qual vários países se preparam para reconhecer um Estado palestino. 

Em uma resolução aprovada por 145 votos a cinco, com seis abstenções, a Assembleia Geral lamentou a decisão dos EUA e pediu que seja anulada.

No entanto, para permitir que as vozes dos palestinos sejam ouvidas, a resolução prevê que Abbas emita uma declaração a ser divulgada durante o debate geral da 80ª sessão, que contará com a presença de cerca de 140 chefes de Estado e de Governo.

