Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street bate novos recordes, impulsionada por decisão do Fed

Wall Street bate novos recordes, impulsionada por decisão do Fed

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Bolsa de Valores de Nova York fechou no azul e com novos recordes nesta quinta-feira (18), um dia depois o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, anunciar o primeiro corte de juros do ano.

Os três principais índices do mercado americano bateram novos recordes. O Dow Jones subiu 0,27%, o índice Nasdaq avançou 0,94% e o ampliado S&P 500, 0,48%.

Na quarta-feira, o Fed anunciou o corte de suas taxas básicas de juros em 0,25%, em um esforço para aquecer um mercado de trabalho debilitado.

O Fed assinalou que poderá reduzir os juros outras duas vezes este ano, mas essas decisões vão depender de como a economia dos Estados Unidos vai evoluir.

A manobra "foi realmente uma validação e confirmação de que os funcionários do Fed estão buscando mover a política [monetária] para um nível neutro", disse Angelo Kourkafas, da consultoria Edward Jones.

A Intel registrou alta de quase 23% depois que a Nvidia anunciou investimentos de US$ 5 bilhões (R$ 26,5 bilhões) na concorrente. A Nvidia subiu 3,5%.

A medida ocorre depois de a gestão Trump anunciar, no mês passado, que o governo tomará uma participação de 10% na Intel. 

tmc/spi/mvl/mel/dga/mvv/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar