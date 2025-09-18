Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

União Europeia propõe sanções contra Israel por Gaza

Tipo Notícia

Se proposta for aprovada por maioria dos países membros, bloco deve impor tarifas comerciais sobre produtos israelenses e ministros de extrema direita terão bens congelados e serão proibidos de viajar pela UE.A União Europeia apresentou nesta quarta-feira (17/09) seu plano mais duro até agora para pressionar Israel a encerrar a guerra em Gaza, em um momento crítico de intensificação dos ataques – com tanques, drones e tropas israelenses avançando cada vez mais no território palestino, devastado por 23 meses de guerra. A alta representante da União Europeia para Exterior e Segurança, Kaja Kallas, apresentou uma proposta para restringir o comércio com Israel e impor restrições a colonos israelenses e a dois ministros israelenses de extrema direita: o da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o das Finanças, Bezalel Smotrich. A medida também vale para dez líderes do grupo extremista palestino Hamas. "Quero ser muito clara: o objetivo não é punir Israel. O objetivo é melhorar a situação humanitária em Gaza", disse Kallas. "A guerra precisa acabar. O sofrimento deve acabar, e todos os reféns devem ser libertados." A União Europeia é o maior parceiro comercial de Israel e tem sido criticada por não pressionar o país governado por Benjamin Netanyahu a pôr fim à guerra. Ainda não se sabe se haverá uma maioria dos 27 Estados-membros a favor das medidas propostas por Kallas. Se as sanções passarem, tarifas no valor de cerca de 230 milhões de euros (R$1,4 bilhão) serão aplicadas a 37% dos produtos israelenses importados para a UE. As sanções congelariam ainda todos os ativos na Europa das pessoas citadas e proibiriam viagens dentro da UE. Na semana passada, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a UE suspenderia os repasse de fundos a Israel e que o órgão executivo do bloco estava trabalhando em novas medidas. Aproximadamente 32 milhões de euros (R$ 201 milhões) em fundos bilaterais controlados pela Comissão Europeia seriam imediatamente suspensos. Reação de Israel Na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse que a suspensão de certas vantagens comerciais pela UE era "desproporcional" e "sem precedentes". Em carta enviada à presidente da Comissão Europeia, afirmou que Israel irá resistir à campanha europeia. "A pressão por meio de sanções não funcionará. O Estado de Israel é uma nação soberana orgulhosa e não nos deixaremos intimidar por ameaças enquanto a segurança de Israel estiver em risco." Ele afirmou ainda que quaisquer medidas contra Israel "prejudicariam os próprios interesses da Europa". sf/md (AP, RT)

