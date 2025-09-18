Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE: violação do espaço aéreo é alerta para quem ainda tem dúvidas sobre Rússia, diz comissário

UE: violação do espaço aéreo é alerta para quem ainda tem dúvidas sobre Rússia, diz comissário

O comissário de Economia e Produtividade da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, afirmou nesta quinta-feira, 18, que a escalada nas tentativas russas de testar, sondar e violar o espaço aéreo europeu é um "alerta oportuno para qualquer um que ainda tenha dúvidas".

Segundo ele, é preciso reconhecer esse fato e se preparar adequadamente, reconstruindo as capacidades de defesa da Europa e desenvolvendo a indústria de defesa.

"Isso exigirá um investimento maciço e sustentado, incluindo investimento privado, e uma forte cooperação com nossos aliados. A UE está agora tomando medidas ousadas e necessárias para facilitar o investimento para fortalecer nossas capacidades de defesa", pontuou o comissário em comunicado.

O Plano ReArm Europe/Readiness 2030 da Comissão Europeia ajudará na mobilização de um volume de até 800 bilhões de libras em gastos adicionais em segurança nos próximos quatro anos, acrescentou.

