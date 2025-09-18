Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia afirma ter recuperado mais 1.000 corpos entregues pela Rússia

Autor AFP
Tipo Notícia

A Ucrânia anunciou, nesta quinta-feira (18), que a Rússia entregou mais 1.000 corpos que Moscou alega pertencerem a soldados ucranianos mortos em combate, como parte de uma troca semelhante às dos últimos meses. 

"Mil corpos, que a Rússia alega pertencer a soldados ucranianos, foram repatriados para a Ucrânia", informou o centro governamental ucraniano para prisioneiros de guerra, no Telegram. 

Antes da identificação formal, as autoridades ucranianas são geralmente cautelosas quanto à identidade dos restos mortais repatriados. 

A Rússia, por sua vez, recuperou os corpos de 24 soldados mortos entregues pela Ucrânia, informou o correspondente de guerra russo Alexander Kots no Telegram. 

A troca de soldados mortos e de prisioneiros de guerra é uma das poucas áreas de cooperação aberta entre Kiev e Moscou desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. 

Esta última troca eleva o número de corpos recuperados pela Ucrânia desde o início do ano para mais de 12.000, enquanto a Rússia recebeu várias centenas no mesmo período. 

No entanto, as negociações de cessar-fogo estão novamente paralisadas, já que as posições de Moscou e Kiev parecem irreconciliáveis.

rússia ucrânia

