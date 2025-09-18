Trump: se Reino Unido sancionar a China, guerra na Ucrânia talvez termine

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que, se Reino Unido sancionar a China por compra de petróleo russo, a "guerra na Ucrânia talvez termine". Em entrevista pré-gravada pela Fox News na visita de Trump ao Reino Unido, o republicano comentou que não pode dizer se os drones russos no espaço aéreo da União Europeia (UE) foram um mero equívoco ou não. "Quando disse que ajudaríamos, quis dizer depois da guerra", acrescentou ele sobre proteção à Polônia.

Trump também ponderou que os EUA estão perto de acordo com a China sobre o TikTok e que o presidente chinês, Xi Jinping, deve aprovar o acordo.