Trump afirma estar em 'desacordo' com Starmer sobre reconhecimento de Estado palestino

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou, nesta quinta-feira (18), o seu "desacordo" com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sobre os planos do Reino Unido de reconhecer um Estado palestino. "Tenho um desacordo com o primeiro-ministro nesse tema, uma de nossas poucas discordâncias", afirmou o mandatário americano em uma coletiva de imprensa ao lado de Starmer na residência oficial de campo do premiê em Chequers, a 70 quilômetros de Londres.

Starmer havia anunciado em julho que Londres tomaria medidas para reconhecer um Estado palestino durante a Assembleia Geral da ONU em setembro, a menos que Israel cumprisse determinadas condições, incluindo a de alcançar um cessar-fogo em Gaza. Os EUA rejeitaram a ideia de que outros países reconheçam um Estado palestino, embora França, Canadá e outros aliados ocidentais tenham previsto dar este passo na ONU na próxima semana. Segundo o primeiro-ministro britânico, eles também discutiram a situação cada vez mais grave na devastada Faixa de Gaza durante sua reunião bilateral e concordaram sobre "a necessidade de paz e de um plano de ação". "Quero que isso termine. Quero que os reféns sejam libertados", declarou Trump, em referência aos israelenses sequestrados por lideranças do Hamas durante seu ataque em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que desencadeou a guerra.

O presidente dos EUA classificou a guerra como "complexa", mas evitou responder diretamente a várias perguntas sobre se instaria o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um aliado próximo, a encerrar os bombardeios israelenses em Gaza. Starmer foi além de simplesmente exigir a libertação dos reféns mantidos pelo grupo islamista e classificou a situação em Gaza como "intolerável". "Precisamos levar ajuda a Gaza rapidamente", declarou. O premiê acrescentou que as movimentações para reconhecer um Estado palestino fariam parte de um "plano de paz" que incluiria garantir que o Hamas não tenha nenhum papel em sua governança, mas não detalhou sobre quando exatamente ocorreria o reconhecimento.