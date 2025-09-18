Suspeito morre em operação policial contra 'criminosos' de torcidas organizadas no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta quinta-feira (18), uma operação contra "criminosos" nas torcidas organizadas de clubes de futebol que alimentavam a violência em paralelo às partidas, informaram as autoridades, que reportaram a morte de um suspeito durante a ação. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão contra 39 alvos em diversos endereços, incluindo as sedes das torcidas organizadas dos quatro principais clubes do Rio de Janeiro -- Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama --, em uma investigação motivada pelas brigas recorrentes entre os grupos. Duas pessoas foram detidas.

"Esses criminosos investigados se utilizam de redes sociais para marcar confrontos, cujos resultados vêm se agravando, com casos recentes de feridos e mortes", diz um comunicado da polícia. Esses grupos utilizavam códigos para marcar os confrontos. A hashtag #PASNOSESTADIOS, substituindo o Z pelo S, junto com um endereço, era um desses códigos, disse aos jornalistas Álvaro Gómez, porta-voz da Polícia Civil. A investigação "mira criminosos que se passam por torcedores para praticar delitos violentos, incluindo roubos e homicídios", diz a nota oficial.

"Não se trata de combate às torcidas organizadas, cuja existência é prevista por lei", acrescenta. A morte de um suspeito durante a operação, batizada de "Pax Stadium", aconteceu durante um confronto armado, esclareceram as autoridades, sem dar maiores detalhes. Em vídeos divulgados pela polícia, agentes aparecem forçando a entrada em diversas sedes de torcidas organizadas do Rio de Janeiro.

"Criminoso não é torcedor. Futebol não é violência!", publicou a Polícia Civil no Instagram. Na semana passada ocorreram duas mortes por brigas entre torcidas organizadas no Rio. Um torcedor do Vasco da Gama morreu na quinta-feira passada com um tiro na cabeça antes do clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil.