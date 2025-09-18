Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Starmer defende 'aumentar pressão' sobre Putin pelo conflito na Ucrânia

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse nesta quinta-feira (18) que é necessário "aumentar a pressão" sobre o presidente russo, Vladimir Putin, para que encerre a guerra na Ucrânia, durante uma coletiva de imprensa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Devemos pressionar Putin ainda mais. Somente quando o presidente [Donald Trump] pressionou Putin é que ele realmente demonstrou disposição para agir. É por isso que devemos aumentar a pressão", declarou o primeiro-ministro britânico.

