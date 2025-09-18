Sobe para 21 balanço de mortos por explosão de caminhão de gás no México

A capital mexicana foi abalada na semana passada pela poderosa explosão do veículo que transportava quase 50.000 litros de gás enquanto circulava pelo distrito de Iztapalapa, no leste da metrópole.

O balanço de mortos devido à explosão de um caminhão carregado de gás na Cidade do México na semana passada subiu para 21 pessoas, com a morte de mais duas vítimas, informou nesta quinta-feira (18) a Prefeitura.

De acordo com o mais recente balanço oficial, 27 pessoas permanecem hospitalizadas, enquanto 36 já receberam alta.

Segundo as investigações do Ministério Público local, é provável que o acidente tenha ocorrido porque o veículo pesado transitava em alta velocidade.

As investigações também determinaram que o tanque do caminhão apresentou uma ruptura após colidir com um objeto sólido, o que permitiu o vazamento do gás e sua ignição.

A prefeita Clara Brugada declarou que seu governo buscará regulamentar o trânsito de veículos com combustíveis na cidade, que tem 9,2 milhões de habitantes, para evitar novas tragédias.