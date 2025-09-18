Sheinbaum e Carney se reúnem em preparativos para negociação do USMCA com Trump

O primeiro-ministro canadense Mark Carney se encontrou com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum na quinta-feira durante uma visita de dois dias ao México, focada em como diversificar o comércio diante das ameaças tarifárias dos EUA e manter o mais importante acordo de livre comércio no Hemisfério Ocidental.

O acordo de comércio Estados Unidos-México-Canadá, ou USMCA, será revisado em 2026. Mais de 75% das exportações do Canadá e mais de 80% das do México vão para os EUA. Os dois líderes apertaram as mãos e caminharam lado a lado até o palácio presidencial na Cidade do México, onde o senador canadense Peter Boehm disse que os líderes se preparavam para compartilhar preocupações sobre o presidente dos EUA, Donald Trump. "O que eles estão ouvindo dos americanos, o que nós estamos ouvindo. É uma oportunidade para discutir como lidar com o governo dos EUA no futuro", disse Boehm.