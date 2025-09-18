Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo cai por temores sobre economia dos EUA

Autor AFP
As cotações do petróleo perderam terreno nesta quinta-feira (18) por temores de uma desaceleração do crescimento nos Estados Unidos.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, caiu 0,75%, para 67,44 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em outubro, também recuou 0,75%, para 63,57 dólares. 

O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, reduziu os juros na quarta-feira pela primeira vez este ano. A taxa agora está compreendida no intervalo entre 4% e 4,25%, diante de uma piora no mercado de trabalho nos Estados Unidos. 

"Os demais mercados mostram-se entusiasmados com os cortes de juros do Fed [...], mas o mercado de petróleo, por sua vez, leva mais em conta as razões econômicas que levaram a esta decisão", explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital. 

Esta redução deve-se "à desaceleração econômica e, em particular, às dúvidas sobre a solidez do mercado de trabalho americano", detalhou o analista, citando dois fatores que podem afetar negativamente a demanda de petróleo. 

