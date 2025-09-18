EUA TV POLÍTICA: Programa de Jimmy Kimmel é suspenso 'por tempo indeterminado' após comentários sobre Charlie Kirk

O programa de variedades de Jimmy Kimmel sairá do ar "por tempo indeterminado", informou a emissora ABC nesta quarta-feira (17), depois que o apresentador americano afirmou que parte da direita tenta explorar politicamente o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

Tanques e aviões de combate israelenses prosseguiram com os bombardeios nesta quinta-feira (18) contra a Cidade de Gaza, o que obriga os moradores da localidade a fugir para o sul do território palestino, cenário de quase dois anos de guerra.

Presidente da comissão de investigação da ONU sobre Gaza espera que líderes israelenses sejam julgados

Navi Pillay, presidente da Comissão Independente de Investigação da ONU que acusa Israel de cometer "genocídio" em Gaza, disse que vê paralelos com os massacres de 1994 em Ruanda e espera que os líderes israelenses sejam julgados.

MADRI:

Espanha investigará violações dos direitos humanos em Gaza em cooperação com TPI

A Espanha anunciou nesta quinta-feira (18) que investigará as "graves violações" dos direitos humanos cometidas na Faixa de Gaza para cooperar com o Tribunal Penal Internacional (TPI), uma nova crítica à ofensiva israelense no território palestino.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Câmara aprova urgência para projeto de anistia que pode incluir Bolsonaro

A Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (17) à noite, um requerimento de urgência para tramitar um projeto de anistia que pode incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

MÉXICO:

México e Canadá buscam reforçar aliança diante do protecionismo de Trump

Os líderes do México e do Canadá se reúnem nesta quinta-feira (18) para explorar novas rotas de comércio e investimento e evitar o campo minado criado por Donald Trump, cujas políticas protecionistas ameaçam prejudicar sua relação vital com o mercado americano.

HAVANA:

'El quimico', a droga que transforma usuários em zumbis preocupa Cuba

Em um parque de Havana, em plena luz do dia, um jovem caminha de forma errática, arrastando os pés com o olhar perdido, como um zumbi. É o efeito do "el quimico" (químico), a droga sintética que acendeu os alarmes em Cuba.

-- EUROPA

PARIS:

França tem novo dia de protestos contra política fiscal do governo

Milhares de pessoas protestavam nesta quinta-feira (18) na França, em uma jornada convocada pelos sindicatos contra os cortes sociais nos orçamentos de 2026 e a política fiscal do presidente Emmanuel Macron.

CHEQUERS:

Após pompa em Windsor, Trump se reúne com o primeiro-ministro britânico

Após a suntuosa recepção da família real britânica no Castelo de Windsor, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o primeiro-ministro Keir Starmer nesta quinta-feira (18) para discutir as relações comerciais e os conflitos na Ucrânia e em Gaza.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

LIMA:

Leão XIV descarta qualquer reforma sobre diaconisas e fiéis LGBTQ+

O papa Leão XIV enviou uma mensagem de tranquilidade aos católicos ao descartar reformas na doutrina em relação às mulheres diaconisas, aos fiéis LGBTQ+ e ao casamento homossexual, após o abalo que seu predecessor, Francisco, causou no setor mais conservador da Igreja.

PARIS:

Obra 'desconhecida' de Picasso apresentada em Paris

Um retrato do pintor espanhol Pablo Picasso de sua musa Dora Maar foi apresentado nesta quinta-feira (18) em uma casa de leilões em Paris, um quadro praticamente "desconhecido" do público geral, segundo os especialistas que o revelaram.

MOSCOU:

Rússia revive festival da época soviética para competir com o Eurovision

Com cantores de 23 países e transmissão internacional, a Rússia relança no sábado o Intervision, concurso musical criado na época soviética, apresentado como rival do Eurovision e de seus valores ocidentais "decadentes".

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento da Liga dos Campeões

-- Acompanhamento da Copa Libertadores

MIAMI:

Messi chega a acordo com Inter Miami para renovar contrato

O Inter Miami e Lionel Messi chegaram a um acordo para renovar o contrato do astro argentino, o que garantiria que ele continue jogando até a disputa da Copa do Mundo de 2026, informou à AFP uma fonte próxima ao clube.

