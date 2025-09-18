Nvidia investirá US$ 5 bi na Intel

O acordo determina que as empresas desenvolverão produtos para data centers e PCs, em um contexto de alta demanda por chips de alta performance devido ao boom da inteligência artificial.

A Nvidia investirá 5 bilhões de dólares (26 bilhões de reais) em seu concorrente Intel em projetos conjuntos, informaram as duas empresas em um comunicado nesta quinta-feira (18).

Os chips da Nvidia conhecidos como GPUs são muito requisitados por gigantes tecnológicos que constroem centros de dados para aplicações de inteligência artificial.

"Juntos, expandiremos nossos ecossistemas e lançaremos as bases para a próxima era da computação", expressou o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang.

A Nvidia investirá 5 bilhões de dólares em ações ordinárias da Intel a um preço de compra de 23,28 dólares (123 reais) por ação. O investimento está sujeito a condições de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias, segundo as duas empresas.

