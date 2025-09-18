Ministra albanesa gerada por IA diz que não substituirá humanos

Nova ministra gerado por IA da Albânia, "Diella", fala durante a sessão parlamentar para a votação do novo governo do país, em Tirana, em 18 de setembro de 2025 / Crédito: ADNAN BECI / AFP

A ministra albanesa gerada por inteligência artificial, uma estreia mundial, discursou nesta quinta-feira, 18, perante o Parlamento do país dos Bálcãs e garantiu que seu objetivo não é "substituir os humanos, mas ajudá-los". A nova ministra, batizada com o nome de Diella, foi nomeada na semana passada pelo primeiro-ministro da Albânia, o socialista Edi Rama.