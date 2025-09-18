Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maduro levará militares às comunidades para treinamento da população

Maduro levará militares às comunidades para treinamento da população

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira (18) que enviará militares às comunidades para treinamento da população no uso de armas, em meio à escalada de tensão com os Estados Unidos pelo envio de navios de guerra ao Caribe.

Maduro, que acusa Washington de querer invadir a Venezuela, convocou há algumas semanas os voluntários alistados na Milícia -- um corpo armado composto por civis --, para que treinassem nos quartéis.  

"No próximo sábado, 20 de setembro, os quartéis, a Força Armada Bolivariana, vai até o povo, vai às comunidades para colocá-los para revisar, para ensinar a todos os que se alistaram, homens e mulheres, no manuseio do sistema de armas", disse Maduro. 

"Vai ser a primeira vez que os quartéis com suas armas e soldados vão até o povo, às comunidades", disse o governante em um evento oficial transmitido pelo canal estatal VTV.

Na quarta-feira, a Força Armada Nacional iniciou três dias de exercícios militares na ilha caribenha de La Orchila, a cerca de 65 quilômetros do continente.

Esta é a mobilização militar mais ostensiva ordenada por Maduro desde que, há um mês, os Estados Unidos enviaram uma frota naval ao Caribe sob a alegação de combater o narcotráfico. 

Desde o início de setembro, Washington eliminou três embarcações que supostamente traficavam drogas, com um saldo de 14 mortos, segundo o presidente Donald Trump.

Seu governo acusa Maduro de laços com o narcotráfico e ofereceu uma recompensa de 50 milhões de dólares (R$ 265 milhões, na cotação atual) por sua captura. 

O líder chavista não é reconhecido como presidente pelos Estados Unidos nem pelas principais democracias das Américas e da União Europeia. 

"Nós não nos metemos com ninguém, mas nos preparamos caso seja necessário", disse Maduro sobre os exercícios.

Os Estados Unidos também enviaram a Porto Rico caças F-35 para apoiar a frota composta por sete barcos e um submarino de propulsão nuclear. 

"O que está por trás é um plano imperial para uma mudança de regime e impor um governo marionete dos Estados Unidos para virem roubar nosso petróleo, que é a maior reserva do mundo, e gás, que é a quarta do mundo. Mas isso não aconteceu e não vai acontecer", retrucou Maduro nesta quinta.

ol/pgf/mel/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar