Maduro levará militares às comunidades para treinamento da população

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira (18) que enviará militares às comunidades para treinamento da população no uso de armas, em meio à escalada de tensão com os Estados Unidos pelo envio de navios de guerra ao Caribe. Maduro, que acusa Washington de querer invadir a Venezuela, convocou há algumas semanas os voluntários alistados na Milícia -- um corpo armado composto por civis --, para que treinassem nos quartéis.

"No próximo sábado, 20 de setembro, os quartéis, a Força Armada Bolivariana, vai até o povo, vai às comunidades para colocá-los para revisar, para ensinar a todos os que se alistaram, homens e mulheres, no manuseio do sistema de armas", disse Maduro. "Vai ser a primeira vez que os quartéis com suas armas e soldados vão até o povo, às comunidades", disse o governante em um evento oficial transmitido pelo canal estatal VTV. Na quarta-feira, a Força Armada Nacional iniciou três dias de exercícios militares na ilha caribenha de La Orchila, a cerca de 65 quilômetros do continente. Esta é a mobilização militar mais ostensiva ordenada por Maduro desde que, há um mês, os Estados Unidos enviaram uma frota naval ao Caribe sob a alegação de combater o narcotráfico.

Desde o início de setembro, Washington eliminou três embarcações que supostamente traficavam drogas, com um saldo de 14 mortos, segundo o presidente Donald Trump. Seu governo acusa Maduro de laços com o narcotráfico e ofereceu uma recompensa de 50 milhões de dólares (R$ 265 milhões, na cotação atual) por sua captura. O líder chavista não é reconhecido como presidente pelos Estados Unidos nem pelas principais democracias das Américas e da União Europeia.