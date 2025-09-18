Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército israelense anuncia a morte de quatro soldados no sul de Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

Quatro soldados morreram e um ficou gravemente ferido nesta quinta-feira (18), quando um artefato explosivo foi detonado na Faixa de Gaza, informou o Exército israelense. 

Segundo a mídia israelense, os quatro morreram dentro de seu veículo militar na manhã desta terça-feira, na cidade de Rafah, no sul do território palestino. 

De acordo com uma contagem da AFP baseada em dados do Exército israelense, 472 soldados morreram desde o início da ofensiva terrestre em Gaza, que começou em 27 de outubro de 2023.

