EUA sanciona Los Mayos, facção do cartel de Sinaloa

Autor AFP
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (18), sanções contra Los Mayos, "uma poderosa facção do cartel de Sinaloa" que possui bens e empresas no norte do México mediante narcotráfico e extorsão.

"A facção de Los Mayos é responsável pela produção e pelo tráfico de fentanil, cocaína, maconha, heroína e metanfetaminas do noroeste do México para os Estados Unidos", explicou o departamento em um comunicado.

"Em Rosarito, Baja California, Los Mayos está envolvido em sequestro, extorsão, lavagem de dinheiro e corrupção do governo local. Devido à sua proximidade com a fronteira dos Estados Unidos, Rosarito e as áreas circundantes constituem uma via-chave para as operações de narcotráfico do cartel de Sinaloa", acrescentou.

O Departamento do Tesouro designa oficialmente como narcotraficantes cinco indivíduos e quinze empresas pertencentes a Los Mayos, particularmente na região de Rosarito, a cerca de 30 km da fronteira.

Esta designação por parte da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) implica em que todas os bens que estas pessoas e empresas tiverem nos Estados Unidos ficam congelados, e que Washington vigiará para que não possam ter acesso a redes bancárias nacionais ou estrangeiras.

Nenhum cidadão americano pode fazer negócios com estas entidades ou pessoas.

Esta semana, o Departamento de Estado anunciou uma recompensa de US$ 5 milhões (R$ 26,5 milhões, na cotação atual) pela captura de Juan José Ponce Félix "El Ruso", um dos principais matadores de aluguel do cartel, agora também sancionado financeiramente pela OFAC.

O Departamento do Tesouro aponta, em seu comunicado, negócios controlados de Los Mayos na região de Rosarito, como empresas de alimentos, bares, restaurantes e companhias de transportes.

Também acusa, em particular, a ex-prefeita de Rosarito Hilda Araceli Brown Figueredo de estar na folha de pagamento do cartel.

Segundo o texto, Los Mayos estão em guerra aberta com os Chapitos após a reorganização que se seguiu à prisão do chefão do narcotráfico Ismael "el Chapo" Guzmán e, posteriormente, de Ismael "Mayo" Zambada.

