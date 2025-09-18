Espanha desbanca Argentina do topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

A seleção espanhola de futebol voltou a liderar o ranking da Fifa, pela primeira vez desde 2024, enquanto a Argentina, que estava no topo desde abril de 2023, caiu para terceiro, superada também pela França, de acordo com a lista publicada nesta quinta-feira (18). O Brasil, que na última atualização, no dia 10 de julho, era o quinto colocado, foi ultrapassado por Portugal e caiu para a sexta posição, a pior nos últimos nove anos.

A vitória sobre o Chile (3 a 0) e a derrota para a Bolívia (1 a 0), no início de setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, fizeram a Seleção perder 16,9 pontos em relação à lista anterior. Atual campeã da Europa e finalista da última Liga das Nações da Uefa, a Espanha sobe para a primeira colocação graças aos últimos resultados, com duas vitórias confortáveis sobre Bulgária (3 a 0) e Turquia (6 a 0) nos dois primeiros jogos das Eliminatórias europeias para o Mundial do ano que vem. "A 'Roja' ocupou pela última vez a primeira posição do ranking em junho de 2014, quando era campeã do mundo e da Europa", lembrou a Fifa em comunicado. Apesar de já estar classificada para a Copa de 2026, a Argentina perdeu duas posições por conta da derrota para o Equador (1 a 0) na última rodada das Eliminatórias.

Mas a grande novidade do Top 10 é o retorno da Itália (10ª), graças às vitórias sobre Estônia (5 a 0) e Israel (5 a 4). Outra tetracampeã mundial, a Alemanha segue pagando pelos maus resultados e aparece em 12º na lista. - Top 20 do ranking da Fifa publicado nesta quinta-feira, 18 de setembro de 2025:

1. Espanha 1.875,37 pontos (+1) 2. França 1.870,92 (+1) 3. Argentina 1.870,32 (-2)

4. Inglaterra 1.820,44 5. Portugal 1.779,55 (+1) 6. Brasil 1.761,6 (-1)