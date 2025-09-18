Congresso da Bolívia aprova lei que proíbe casamento com menores

O Congresso da Bolívia aprovou na quarta-feira (18) uma lei que proíbe casamentos e uniões estáveis com menores de 18 anos. A Câmara dos Deputados deu luz verde ao projeto que já havia sido aprovado pelo Senado em abril. Agora passará à sanção presidencial.

A lei revogou normas anteriores que validavam casamentos e uniões estáveis com menores. A mais recente era de 2014. Até agora, as uniões com menores eram legalizadas com autorização dos pais ou tutores. "Esta não é apenas uma lei, é uma promessa de que nossas adolescentes não serão mais obrigadas a se casar, abandonar a escola ou assumir responsabilidades que não lhes correspondem", disse a senadora governista Virginia Velasco, promotora da reforma legal, em nota à imprensa. Uma vez promulgada, os casamentos com menores não poderão ser realizados legalmente. A norma não é retroativa.

Velasco indicou que, a partir de agora, funcionários que registrarem casamentos ou uniões estáveis com menores podem ser processados criminalmente e cumprir penas de prisão de um a quatro anos. Segundo a Defensoria Pública da Bolívia, entre 2014 e 2023 foram registrados pouco mais de 4.800 casamentos envolvendo adolescentes de 16 e 17 anos. Além disso, havia 487 casos em que a esposa tinha entre 12 e 15 anos. Segundo a organização Save The Children, mais de 32.000 meninas abaixo de 15 anos viviam com maiores de idade em 2014 na Bolívia. Não há dados atualizados desde então.