Volante Thomas Partey, do Villarreal, se declara inocente de acusações de estupro

O jogador de 32 anos foi denunciado por estupro por duas mulheres e por agressão sexual por uma terceira.

O volante ganês Thomas Partey, do Villarreal, se declarou inocente das cinco acusações de estupro e outra de agressão sexual que recebeu na Inglaterra, durante audiência nesta quarta-feira (17) em um tribunal de Londres.

Os fatos teriam ocorrido entre 2021 e 2022, quando Partey jogava pelo Arsenal.

Após o fim de seu contrato com os 'Gunners', o jogador da seleção ganesa assinou com o Villarreal em agosto. Ele entrou em campo nos últimos minutos da derrota do time espanhol para o Tottenham por 1 a 0, na terça-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Ao comparecer ao tribunal nesta quarta-feira, Partey se limitou a confirmar seu nome, data de nascimento e a se declarar inocente.

