Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Volante Thomas Partey, do Villarreal, se declara inocente de acusações de estupro

Volante Thomas Partey, do Villarreal, se declara inocente de acusações de estupro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O volante ganês Thomas Partey, do Villarreal, se declarou inocente das cinco acusações de estupro e outra de agressão sexual que recebeu na Inglaterra, durante audiência nesta quarta-feira (17) em um tribunal de Londres.

O jogador de 32 anos foi denunciado por estupro por duas mulheres e por agressão sexual por uma terceira.

Os fatos teriam ocorrido entre 2021 e 2022, quando Partey jogava pelo Arsenal.

Após o fim de seu contrato com os 'Gunners', o jogador da seleção ganesa assinou com o Villarreal em agosto. Ele entrou em campo nos últimos minutos da derrota do time espanhol para o Tottenham por 1 a 0, na terça-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Ao comparecer ao tribunal nesta quarta-feira, Partey se limitou a confirmar seu nome, data de nascimento e a se declarar inocente.

jw/bc/mcd/pb/cb/dd

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar