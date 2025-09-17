Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Velocista Fred Kerley, medalhista olímpico, vai competir em evento que permite doping

Fred Kerley, duas vezes medalhista olímpico nos 100 metros rasos e atualmente suspenso, se tornou o primeiro atleta americano a se inscrever nos Enhanced Games nesta quarta-feira (17), uma competição na qual os participantes podem usar substâncias para melhorar o desempenho. 

Os Enhanced Games anunciaram em sua conta no X que Kerley participará da primeira edição da icônica corrida de 100 metros que permitirá o uso de substâncias para melhorar o desempenho. 

Os organizadores acrescentaram que a competição segue um protocolo "seguro, legal e com base científica". 

O atleta americano publicou no site dos Enhanced Games que seu objetivo é quebrar o recorde mundial dos 100 metros do jamaicano Usain Bolt, que parou o relógio em 9,58 segundos. 

"O recorde mundial sempre foi o objetivo final da minha carreira", disse Kerley. "Isso agora me dá a oportunidade de dedicar toda a minha energia a superar meus limites e a me tornar o ser humano mais rápido da história". 

Qualquer competidor que quebre um recorde mundial ganha US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões pela cotação atual), e o vencedor de cada evento recebe US$ 250.000 (aproximadamente R$ 1,32 milhão).

Kerley conquistou a prata nos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e o bronze nos de Paris do ano passado. 

Embora tenha conquistado o ouro na mesma prova no Mundial de Atletismo de 2022, ele cumpre atualmente uma suspensão provisória por violar os requisitos de localização para testes antidoping. 

Kerley é o primeiro especialista em atletismo a confirmar sua presença nos Enhanced Games, depois que o nadador australiano James Magnussen, o britânico Ben Proud e o grego Kristian Gkolomeev já se inscreveram. 

O projeto, lançado pelo empresário australiano Aron D'Souza em 2023, gerou polêmica devido ao receio de que pudesse colocar em risco a saúde dos atletas.

Como os atletas estão autorizados a usar drogas proibidas no esporte internacional, como esteroides e hormônios de crescimento humano, a Agência Mundial Antidoping descreveu o uso como um "projeto perigoso e irresponsável". 

A primeira edição dos Enhanced Games, que incluirá natação, corridas de velocidade e levantamento de peso, serão realizados em Las Vegas de 21 a 24 de maio de 2026. 

A World Aquatics, órgão regulador da natação, foi a primeira federação internacional a anunciar que banirá atletas, treinadores e autoridades de seus eventos que participem desse evento. 

Em agosto, os organizadores dos Enhanced Games entraram com uma ação antitruste contra a World Aquatics, a USA Swimming e a Agência Mundial Antidoping em um tribunal dos Estados Unidos.

