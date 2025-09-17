Transporte de turistas a Machu Picchu é retomado após pausa por protestos

O transporte de turistas para Machu Picchu, a famosa cidadela inca no sudoeste do Peru, foi retomado nesta quarta-feira (17), depois do anúncio dos moradores da suspensão temporária de seu protesto na ferrovia, em busca de um acordo com as autoridades. Declarado Patrimônio da Humanidade desde 1983, o sítio arqueológico teve sua visitação afetada desde a segunda-feira devido aos bloqueios de manifestantes que exigem a saída de uma empresa de transporte terrestre, após o fim de sua concessão de 30 anos.

O serviço de ônibus da estação ferroviária de Águas Calientes até Machu Picchu teve que ser assumido há cerca de duas semanas por uma companhia formada por comunidades camponesas. Pelo menos 2.300 turistas, entre peruanos e estrangeiros, foram retirados ou saíram por meios próprios entre a terça e esta quarta-feira devido aos protestos que levaram a confrontos com a polícia, nos quais 14 agentes ficaram feridos, segundo um balanço oficial. Os promotores da medida anunciaram uma trégua até o sábado "para que se possa fazer um processo de diálogo no marco do respeito e da paz social, em atenção à mediação realizada pela Defensoria do Povo", segundo um comunicado do Comitê de Luta das Diferentes Comunidades do Distrito de Machu Picchu. A empresa PerúRail, que opera o trem que leva ao sítio histórico, anunciou, em nota, o "reinício de suas operações".