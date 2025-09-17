São Paulo encara LDU na altitude de Quito pela ida das quartas de final da Libertadores
O São Paulo enfrenta um duelo difícil contra a LDU nesta quinta-feira (18) na altitude de Quito, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores da América.
O time paulista terá diante de si a equipe que já eliminou o Botafogo, atual campeão do torneio, nas oitavas e, além disso, com o desafio de jogar no estádio Rodrigo Paz Delgado, a 2.850 metros acima do mar (às 19h, horário de Brasília).
Depois de duas décadas, o Tricolor busca seu quarto título da 'Liberta'. A última vez que levantou a taça foi em 2005 e, antes disso, em 1992 e 1993.
Com o técnico argentino Hernán Crespo no comando, a equipe derrotou o colombiano Atlético Nacional e para o jogo desta quinta, contará com o equatoriano Robert Arboleda, que retorna aos gramados após 40 dias de ausência.
Embora a LDU planeje aproveitar a vantagem da altitude, Crespo acredita que isso não vai mudar sua estratégia. "É um pouco diferente, mas o plano de jogo é o mesmo. Sabemos que é importante, mas temos que jogar futebol", garantiu ele à imprensa.
O treinador também expressou sua "confiança", mas observou que surpresas são uma constante na Copa Libertadores.
"Você nunca sabe o que vai acontecer", concluiu.
O time que vencer esse confronto de ida e volta vai enfrentar nas semifinais o vencedor do duelo entre o argentino River Plate e o Palmeiras.
- "Partida muito difícil" -
Depois de eliminar o Botafogo, a LDU ganhou mais confiança mas sabe da necessidade de manter o foco se quiser deixar outro favorito para trás.
"Isso se decide nos detalhes", disse à imprensa o zagueiro uruguaio Gian Allala, totalmente recuperado de uma doença pulmonar, destacando a análise que o elenco fez dos jogadores do Tricolor Paulista.
Será "uma partida muito difícil, como a competição exige", acrescentou.
A Liga de Quito, único clube equatoriano a vencer uma Copa Libertadores (2008) na história, busca seu segundo título.
Para avançar no torneio, "o controle de bola e a paciência serão muito importantes para nós, mas também sermos muito intensos para que eles sintam a altitude e possam aproveitar isso em casa", comentou o meio-campista chileno Fernando Cornejo.
O time vem brilhando na Libertadores, mas no campeonato equatoriano, apesar de ocupar a terceira colocação, está longe de alcançar a pontuação do líder. Venceu apenas uma partida nas últimas cinco rodadas da LigaPro.
Mas as atenções dos jogadores estão voltadas para o São Paulo. "Este é sem dúvida o jogo mais importante que temos hoje. O grupo está completamente focado neste confronto", disse Cornejo, que perderá o jogo de ida devido ao acúmulo de cartões amarelos.
A LDU tampouco poderá contar com o zagueiro Richard Mina, que recebeu um cartão vermelho na partida contra o Botafogo.
Prováveis escalações:
LDU: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez, Alexander Alvarado, Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.
São Paulo: Rafael - Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco - Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz - Luciano, Ferreirinha. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
