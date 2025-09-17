Reino Unido exibe toda a sua pompa para visita de Estado de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou sua visita oficial ao Reino Unido nesta quarta-feira (17) com um dia de pompa excepcional no Castelo de Windsor junto à família real britânica. Sob um céu cinzento, o presidente e sua esposa, Melania, foram recebidos ao desembarcar do helicóptero pelo príncipe e princesa de Gales, William e Kate, e pelo rei Charles III e pela rainha Camilla.

Trump passará este primeiro dia de sua visita com a família real inglesa em Windsor, a menos de 40 km de Londres. O líder americano passará as duas noites no castelo, uma das residências oficiais da monarquia britânica, longe de uma manifestação convocada contra ele em Londres. "Dizem que o Castelo de Windsor é o máximo, então vai ser ótimo", disse Donald Trump, de 79 anos, antes de deixar Washington. Em sua segunda visita oficial ao Reino Unido, após a viagem que fez em 2019 durante seu mandato anterior, todos os eventos serão realizados a portas fechadas, longe de multidões devido à sua impopularidade no país.

- Longe de Londres - Ele também não viajará a Londres no último dia de sua visita, quinta-feira. Em vez disso, viajará para Chequers, a cerca de 70 km da capital, para se encontrar com Keir Starmer na residência oficial de campo do primeiro-ministro britânico. Apesar de seu distanciamento da capital londrina, dezenas de manifestantes, carregando faixas anti-Trump e gritando slogans, se reuniram na terça-feira em uma rua principal perto do Castelo de Windsor.

Além disso, o grupo "Led by Donkeys" (Liderados por Burros, em tradução livre) que responsabiliza políticos com campanhas muitas vezes humorísticas, conseguiu projetar imagens de Trump e do agressor sexual Jeffrey Epstein em uma torre de Windsor, segundo imagens da AFPTV. A polícia relatou quatro prisões. O caso Epstein lança sombra sobre a presidência de Trump há semanas. O líder republicano era amigo íntimo de longa data do financista antes de romper com ele. O assunto também esteve na agenda de Starmer esta semana, quando ele demitiu seu embaixador em Washington, Peter Mandelson, após a revelação de seus laços estreitos com Epstein.

Enquanto conversas econômicas e políticas o aguardam na quinta-feira com Starmer, nesta quarta-feira Trump receberá todo tipo de hospitalidade. Cercado por uma segurança excepcional, ele desfrutará de uma espetacular demonstração de pompa real, da qual o líder republicano é um grande admirador. Uma cerimônia militar de magnitude sem precedentes contará com a presença de 1.300 membros das Forças Armadas britânicas.