Polônia investiga se míssil próprio atingiu casa durante intrusão de drone

A Polônia investiga qual tipo de projétil danificou uma casa durante a intrusão de cerca de 20 drones em seu espaço aéreo na semana passada, indicou uma fonte judicial nesta quarta-feira (17). A suspeita inicial era de que os destroços de um drone russo, derrubado pela defesa aérea polonesa, haviam atingido a residência.

Mas, segundo a imprensa local, a casa, situada na localidade de Wyryki, no leste do país, foi atingida por um míssil ar-ar AIM-120 AMRAAM disparado de um caça F-16 do exército polonês. "A investigação está em sua fase preliminar e é necessário aguardar o parecer dos especialistas para poder determinar que tipo de armamento causou os danos nesta casa", declarou à AFP a porta-voz da Procuradoria nacional, Anna Adamiak. Por sua vez, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, destacou que, independentemente das circunstâncias, a responsabilidade está, inicialmente, atribuída a Moscou. "Toda a responsabilidade pelos danos causados à casa em Wyryki recai sobre os autores da provocação com drones, ou seja, na Rússia", insistiu Tusk no X.