México buscará fortalecer comércio e investimentos com Canadá durante visita de Carney

O México buscará fortalecer o comércio com o Canadá, bem como os investimentos desse país em diferentes áreas da economia local durante a visita desta semana do primeiro-ministro Mark Carney, disse nesta quarta-feira (17) a presidente Claudia Sheinbaum. O líder canadense visitará o México na quinta-feira e sexta-feira em um momento em que a ofensiva tarifária mundial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violou os termos do T-MEC, o acordo de livre comércio regional que os três países mantêm desde 2020.

Como parte de sua política protecionista, Trump impôs tarifas a alguns produtos exportados por seus parceiros e ameaça com mais taxas se seus vizinhos não agirem para frear o tráfico de drogas e a migração irregular para os Estados Unidos. "Queremos fortalecer o comércio com o Canadá (...) em certos setores e, ao mesmo tempo, os investimentos no México em diferentes áreas da economia", afirmou Sheinbaum durante sua habitual coletiva matinal. A mandatária de esquerda sublinhou que ambos os países desejam "manter o T-MEC" e saudou, por isso, o início das mesas de consulta relacionadas à futura revisão do acordo, prevista para janeiro de 2026. O tratado de livre comércio da América do Norte foi questionado por Trump, que sustenta que seus termos são prejudiciais para a economia dos Estados Unidos e ameaçou renegociá-lo fora dos prazos previstos.

Sheinbaum ressaltou que a revisão do T-MEC é um mandato estabelecido "por lei" e não "algo que se invente neste momento". "Está estabelecido na assinatura do tratado que nestas datas deveria abrir-se a convocatória para a consulta sobre a revisão do T-MEC que começará no próximo ano", pontuou. Os governos do México e dos Estados Unidos publicaram nesta quarta-feira anúncios oficiais onde se estabelece o início do processo de consultas, os meios para participar e a duração do mesmo.