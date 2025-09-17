Guardiola descarta Manchester City como favorito na Champions

Os 'Citizens', que venceram a Champions em 2023, vêm participando das fases decisivas do torneio nos últimos anos, mas na temporada passada foram eliminados no playoff de acesso às oitavas de final pelo Real Madrid.

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), um dia antes do jogo contra o Napoli na primeira rodada da Liga dos Campeões, que não vê sua equipe como uma das favoritas ao título continental.

Segundo as casas de apostas, Liverpool, Barcelona, Arsenal e Paris Saint-Germain, atual campeão, são os grandes candidatos a levantar a 'Orelhuda'.

Perguntado sobre se via o City como um dos favoritos a conquistar a Champions, Guardiola respondeu: "A princípio, não somos. Temos apenas que desfrutar o momento, o caminho. Estamos felizes de estar aqui e só temos que nos concentrar no jogo de amanhã".

O técnico espanhol também falou sobre o retorno ao Etihad Stadium do meia belga Kevin De Bruyne, que em junho assinou com o Napoli depois de dez anos defendendo o Manchester City.

"Com certeza, é agradável para ele voltar. Estou ansioso para vê-lo depois do jogo. Não me surpreende ele estar jogando tão bem. Os jogadores do nível dele não precisam se adaptar", concluiu Guardiola.