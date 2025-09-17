Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França lança campanha para adquirir manuscritos de Marcel Proust

A Biblioteca Nacional da França (BnF) anunciou, nesta quarta-feira (17), o lançamento de uma campanha excepcional de doações para adquirir cerca de 900 manuscritos e documentos do escritor Marcel Proust, incluindo alguns que mostram como o famoso escritor criou uma de suas páginas mais célebres.

A BnF espera arrecadar 7,7 milhões de euros (48,3 milhões de reais) em doações com a ação, aberta até 31 de dezembro, e fez um apelo "ao público geral para que contribua".

"A descoberta deste acervo inestimável e até então desconhecido é um acontecimento para nosso país. Com essas novas peças, a BnF poderá completar suas coleções e possuir o maior acervo proustiano do mundo", disse à AFP seu presidente, Gilles Pécout.

Esta coleção é composta por escritos inéditos de "Em Busca do Tempo Perdido", poemas, desenhos, artigos e cartas. Os documentos, cujos proprietários são os herdeiros de uma sobrinha do autor, foram apresentados nesta quarta-feira na sede da casa de leilões Sotheby’s em Paris.

Entre as peças encontram-se manuscritos que revelam o processo de escrita do episódio da "madeleine", uma das páginas mais famosas da obra de Proust.

O autor "se explica nos manuscritos de 1907 a 1909, ao longo de quatro etapas nas quais aparecem um pedaço de pão duro, depois pão torrado, um biscoito e, por último, uma madeleine", destaca a BnF.

Em "No Caminho de Swann", Proust escreve: "E de repente me veio a lembrança: aquele sabor era o do pedaço de madeleine que, quando eu ia dar-lhe bom dia nos domingos de manhã em Combray — porque nesses dias eu não saía antes da hora da missa —, minha tia Léonie me oferecia, depois de tê-la molhada em sua infusão de chá ou tília".

