Exportações do Japão para EUA registram queda de quase 14% por impacto das tarifas

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump decretou tarifas de importação elevadas para países de todo o mundo, em uma tentativa de impulsionar a indústria americana e reduzir o colossal déficit comercial dos Estados Unidos.

As exportações do Japão para os Estados Unidos caíram quase 14% em agosto devido ao impacto das tarifas adotadas pelo presidente Donald Trump, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, que também mostram uma queda nas vendas de automóveis.

A queda em ritmo anual de 13,8% nas exportações japonesas aos Estados Unidos é a mais expressiva em mais de quatro anos, segundo a agência Bloomberg.

As exportações de automóveis desabaram 28,4%, enquanto as de peças automotivas diminuíram 7,1%, segundo os números do Ministério das Finanças do Japão.

A indústria automotiva, que representa quase um terço das exportações do Japão para os Estados Unidos, foi impactada por uma tarifa de 27,5%.

Na terça-feira, no entanto, entrou em vigor uma redução das tarifas sobre os carros japoneses, depois que Washington implementou um recente acordo comercial entre os dois países.