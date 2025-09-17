Dinamarca comprará armas de longo alcance pela 1ª vez devido à ameaça russa

A Dinamarca anunciou, nesta quarta-feira (17), que comprará "armas de precisão de longo alcance", como mísseis e drones, pela primeira vez em sua história, pois precisa fortalecer sua capacidade de dissuasão diante da ameaça da Rússia à Europa. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou em entrevista coletiva que a medida representa "uma mudança de paradigma na política de defesa" do país nórdico.

"Pela primeira vez, a Dinamarca desenvolverá capacidades militares na forma de armas de precisão de longo alcance", disse Frederiksen a repórteres. Ela acrescentou que a Rússia representará uma ameaça à Dinamarca e à Europa "nos próximos anos" e que a decisão foi tomada com o objetivo de ter uma "capacidade de dissuasão confiável" contra a agressão russa. "Com essas armas, as forças de defesa poderão atingir alvos a longo alcance e, por exemplo, neutralizar ameaças de mísseis inimigos", explicou. As armas às quais a primeira-ministra se referiu poderiam ser, por exemplo, mísseis ou drones. O Ministério da Defesa dinamarquês declarou em um comunicado que analisará quais armas de longo alcance melhor atendem às necessidades do país.