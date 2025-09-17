Condenado e com problemas de saúde, Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada por tentativa de golpe de Estado, foi diagnosticado com câncer de pele, anunciou seu médico nesta quarta-feira (17). Bolsonaro, de 70 anos, tem um "carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho, nem o mais agressivo, é intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias", disse o médico Cláudio Birolini a jornalistas.

Pouco antes, o ex-presidente havia deixado o hospital DF Star, em Brasília, onde estava internado desde a terça-feira após sentir um mal-estar, constatou um fotógrafo da AFP. O líder da direita e da extrema direita foi condenado na semana passada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por ter tramado um golpe de Estado contra seu adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele está em prisão domiciliar preventiva desde agosto, sob estrita vigilância policial. - Avaliação periódica -

Em um boletim, o DF Star informou que Bolsonaro chegou ao hospital na terça-feira "desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial". "Exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal", acrescentou. Após ser tratado com hidratação e medicação intravenosa, seus sintomas melhoraram e o ex-presidente recebeu alta, anunciou o hospital posteriormente.

Ele continuará sob supervisão médica, prosseguiu o centro médico. O diagnóstico de câncer, no entanto, está relacionado aos exames que Bolsonaro realizou no último domingo, quando teve removidas várias lesões suspeitas da pele. "Das sete lesões, duas foram positivas" para carcinoma, disse Birolini, explicando que daqui em diante o ex-presidente precisará de acompanhamento clínico e avaliação periódica.

- Queixas frequentes de mal-estar - Bolsonaro tem se queixado frequentemente de mal-estar, especialmente de soluços crônicos e vômitos. Alguns destes problemas de saúde são resultantes da facada que sofreu no abdômen durante a campanha para as eleições presidenciais de 2018.