Comissário reafirma proposta para que Israel perca acesso preferencial ao mercado da UE

Comissário reafirma proposta para que Israel perca acesso preferencial ao mercado da UE

O comissário de Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, afirmou nesta quarta-feira (17) que a proposta de suspensão de comércio entre o bloco e Israel, na prática, significa que as importações israelenses perderão seu acesso preferencial ao mercado da UE e que as mercadorias serão tributadas no nível aplicado a qualquer outro país com o qual o bloco não tenha um acordo de livre comércio.

Segundo ele, a suspensão visa a livre circulação de mercadorias, direito de estabelecimento e fornecimento de serviços, contratos públicos, concorrência e propriedade intelectual.

"Lamentamos ter que tomar esta medida. No entanto, acreditamos que é tanto apropriada quanto proporcional, dada a crise humanitária em curso em Gaza", acrescentou.

O comissário ainda pediu o acesso irrestrito à ajuda humanitária em Gaza, a libertação imediata de todos os reféns mantidos pelo Hamas e um cessar-fogo urgente para "parar o derramamento de sangue".

