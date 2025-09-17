Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alison dos Santos se classifica para final no Mundial de Atletismo

Autor AFP
Tipo Notícia

O brasileiro Alison dos Santos, o norueguês Karsten Warholm e o americano Rai Benjamin se classificaram, nesta quarta-feira (17), para a final dos 400 metros com barreiras do Mundial de Atletismo em Tóquio.

O medalhista olímpico brasileiro foi o segundo na terceira semifinal, com um tempo de 48 segundos e 16 centésimos, o pior tempo entre os oito finalistas.

No entanto, assegurou, sem dificuldades, o seu lugar para disputar pelo pódio, em uma corrida vencida pelo campeão olímpico Benjamin (47.95).

O recordista e campeão mundial Warholm também carimbou sua vaga na final com tranquilidade (47.72), sendo o segundo em sua semifinal. 

O mais rápido no geral entre as semifinais foi o nigeriano Ezekiel Nathaniel (47.47).

Alison dos Santos será o único brasileiro na final de sexta-feira, já que seus dois companheiros, Matheus Lima (48.16, quinto em sua semifinal) e Francisco dos Reis Viana (49.01), não conseguiram avançar.

