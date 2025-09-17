AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2025 Américas

Missoula (Estados Unidos) - A Constituição dos EUA pode impedir o colapso climático? Novo caso tenta descobrir - (até 18) LIMA (Peru) - Publicação de novo livro sobre o papa Leão XIV, com entrevista exclusiva - BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)

Europa WINDSOR (Reino Unido) - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza visita de Estado - VIENA (Áustria) - Conferência geral anual da AIEA - (até 19)

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2025 Américas (*) MÉXICO (México) - México lembra os 40 anos do sismo que deixou milhares de mortos - 13H00