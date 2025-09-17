Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 Missoula (Estados Unidos) - A Constituição dos EUA pode impedir o colapso climático? Novo caso tenta descobrir -  (até 18)

 LIMA (Peru) - Publicação de novo livro sobre o papa Leão XIV, com entrevista exclusiva - 

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

Europa

 WINDSOR (Reino Unido) - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza visita de Estado - 

 VIENA (Áustria) - Conferência geral anual da AIEA -  (até 19)

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 (*) MÉXICO (México) - México lembra os 40 anos do sismo que deixou milhares de mortos -  13H00

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 2025

Europa

 PARIS (França) - Torre da Notre Dame reaberta à visitação - 

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 GLENDALE (Estados Unidos) - Funeral de Charlie Kirk -  16H00

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU para marcar o 80º aniversário das Nações Unidas - 

TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 (+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Semana de assembleia geral de alto nível na ONU -  (até 29)

