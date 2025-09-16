YouTube anuncia novas ferramentas de IA para criadores de vídeos

O YouTube anunciou, nesta terça-feira (16), melhorias em suas ferramentas de inteligência artificial (IA) para criadores, o que destacou como uma "evolução" para potencializar a criação de vídeos. A empresa informou que pagou mais de 100 bilhões de dólares (531 bilhões de reais, na cotação atual) a criadores de conteúdo nos últimos quatro anos.

O CEO do YouTube, Neal Mohan, disse que a IA está destinada a capacitar a criatividade e a narrativa no serviço de vídeos. "Os novos produtos impulsionados por IA darão forma aos nossos próximos 20 anos", declarou Mohan em um evento em Nova York. O YouTube foi fundado no início de 2005 por Chad Hurley, Jawed Karim e Steve Chen, ex-funcionários do PayPal. Desde que foi adquirido pelo Google em 2006, a empresa se tornou a plataforma gratuita de vídeos online mais popular do mundo, com bilhões de usuários. Mohan insistiu que "essas são ferramentas, nada mais", e que não substituirão o papel dos criadores. "Elas foram projetadas para fomentar a criatividade humana", acrescentou.

Por exemplo, a ferramenta de geração de vídeos Veo, que utiliza IA, do laboratório Google DeepMind, está sendo integrada ao YouTube. Ela oferece funções como a criação de fundos para os "Shorts", vídeos curtos publicados em um feed semelhante ao TikTok e aos Reels do Instagram. "Os novos recursos baseados no Veo permitem aplicar movimento, redesenhar vídeos e adicionar acessórios às suas cenas", disse a diretora de produtos do YouTube, Johanna Voolich, no blog oficial. A IA também permitirá que os criadores transformem material bruto em rascunhos de conteúdo em vídeo ou convertam diálogos em músicas para trilhas sonoras, acrescentou Voolich.

Novas ferramentas de IA também permitirão que os criadores combinem uma foto com um vídeo, fazendo parecer que a pessoa na foto está em ação. Os podcasts também são um ponto de interesse. Com as novas ferramentas, os produtores poderão usar IA para criar versões em vídeo do que começou como transmissões apenas em áudio. A IA também usará ferramentas de tradução não apenas para traduzir o que é dito nos vídeos, mas para que pareça que as pessoas realmente estão falando em outra língua.