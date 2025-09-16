Wall Street fecha em queda antes da decisão do Fed sobre juros nos EUA

O índice ampliado S&P 500 perdeu 0,13%, para 6.606,76 pontos, recuando levemente em relação ao recorde alcançado no fechamento da segunda-feira.

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em leve baixa nesta terça-feira (16), na véspera da decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, sobre a evolução das taxas de juros nos Estados Unidos.

Após ter registrado um recorde na véspera, o tecnológico Nasdaq também fechou em baixa de 0,1%, a 22.333,96 pontos, enquanto o índice Dow Jones caiu 0,2%, para 45.787,59 pontos.

"É simplesmente uma questão de esperar para ver o que acontece antes da decisão [do Fed], assim não há muita convicção por trás das operações de hoje", disse Patrick O'Hare, analista da Briefing.com.

Os analistas consideram que a recente série de recordes no mercado de ações americano foi reflexo da esperança de que, nos próximos meses, o Fed faça mais cortes nos juros após a redução aguardada para esta quarta-feira.

As vendas no varejo subiram em agosto acima do esperado pelos mercados nos Estados Unidos e registraram alta de 0,6% em um mês.