Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump 'provavelmente' se reunirá com Zelensky na próxima semana, afirma Rubio

Trump 'provavelmente' se reunirá com Zelensky na próxima semana, afirma Rubio

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "provavelmente" vai se reunir com seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelensky, na próxima semana e ainda espera poder negociar um acordo de paz entre Kiev e Moscou, declarou nesta terça-feira o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Trump ameaçou impor sanções à Rússia se o seu presidente, Vladimir Putin, não fizer concessões. Contudo, ele continua sem executar as ameaças, apesar de Moscou ter intensificado os ataques contra a Ucrânia.

Trump manteve "múltiplas conversas telefônicas com Putin, múltiplas reuniões com Zelensky e, provavelmente, terá uma nova reunião na próxima semana em Nova York", onde acontecerá a Assembleia Geral das Nações Unidas, declarou Rubio aos jornalistas durante sua visita a Israel.

Questionado sobre as negociações de paz, ele afirmou que o magnata republicano "continuará tentando".

"Se a paz for possível, ele quer alcançá-la", expressou, ao mesmo tempo que se mostrou cauteloso: "Em algum momento, o presidente pode chegar à conclusão de que não é possível. Ainda não chegou a esse ponto, mas pode".

Rubio lembrou um número já citado por Trump, segundo o qual a Rússia teria perdido 20.000 soldados somente em julho. 

O presidente americano recebeu seu colega russo há um mês no Alasca, o primeiro líder ocidental a se encontrar com Trump desde o início da invasão da Ucrânia em 2022. 

"Se de alguma forma (Trump) decidisse se retirar ou sancionar a Rússia dizendo 'acabei', então não sobraria ninguém no mundo capaz de mediar para acabar com a guerra", afirmou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos.

Trump chegou à Casa Branca com a promessa de encerrar a guerra na Ucrânia em um dia, responsabilizando seu antecessor Joe Biden pela invasão russa e criticando os bilhões de dólares de ajuda dos Estados Unidos destinados a Kiev.

sct/feb/mmy/pc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua ucrânia rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar