Trump 'provavelmente' se reunirá com Zelensky na próxima semana, afirma Rubio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "provavelmente" vai se reunir com seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelensky, na próxima semana e ainda espera poder negociar um acordo de paz entre Kiev e Moscou, declarou nesta terça-feira o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Trump ameaçou impor sanções à Rússia se o seu presidente, Vladimir Putin, não fizer concessões. Contudo, ele continua sem executar as ameaças, apesar de Moscou ter intensificado os ataques contra a Ucrânia.

Trump manteve "múltiplas conversas telefônicas com Putin, múltiplas reuniões com Zelensky e, provavelmente, terá uma nova reunião na próxima semana em Nova York", onde acontecerá a Assembleia Geral das Nações Unidas, declarou Rubio aos jornalistas durante sua visita a Israel. Questionado sobre as negociações de paz, ele afirmou que o magnata republicano "continuará tentando". "Se a paz for possível, ele quer alcançá-la", expressou, ao mesmo tempo que se mostrou cauteloso: "Em algum momento, o presidente pode chegar à conclusão de que não é possível. Ainda não chegou a esse ponto, mas pode". Rubio lembrou um número já citado por Trump, segundo o qual a Rússia teria perdido 20.000 soldados somente em julho.