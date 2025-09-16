Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump alerta Hamas sobre 'graves problemas' se utilizar escudos humanos

Trump alerta Hamas sobre 'graves problemas' se utilizar escudos humanos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta terça-feira (16) que o Hamas enfrentará "graves problemas" se utilizar os reféns israelenses que mantém em Gaza como escudos humanos durante a nova ofensiva de Israel. 

"Vamos esperar para saber o que acontece, porque ouvi que o Hamas está tentando usar o velho truque dos escudos humanos e, se fizerem isso, terão grandes problemas", disse Trump aos jornalistas quando questionado sobre a ofensiva de Israel.

aue-dk/aha/val/mr/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar