'Temos um acordo' sobre o TikTok, diz Trump

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (16) que os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo sobre o TikTok, que Washington acredita que deveria se tornar propriedade dos EUA. 

"Temos um acordo sobre o TikTok. Cheguei a um acordo com a China e falarei com o presidente Xi Jinping na sexta-feira para confirmar tudo", disse Trump a repórteres ao deixar a Casa Branca para uma visita de Estado ao Reino Unido.

dk/aha/mr/mar/aa

Tags

eua china empresas

