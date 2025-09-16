Síria retira armas pesadas do sul do país, diz comandante militar

As forças do governo da Síria retiraram as armas pesadas do sul do país, onde Israel exige a criação de uma zona desmilitarizada, informou um comandante militar de alto escalão nesta terça-feira (16). A fonte, que falou sob condição de anonimato, indicou que o processo teve início há dois meses, após violentos confrontos em julho entre combatentes de minoria drusa e tribos locais sunitas em Sweida, que se intensificaram pela participação de tropas estatais.

Israel, onde também há uma comunidade drusa, bombardeou a Síria durante os combates em Sweida, afirmando que agiu em defesa desta minoria originada de um ramo do xiismo, mas considerada uma corrente esotérica. Além disso, as autoridades israelenses argumentaram que buscavam fiscalizar o cumprimento de suas exigências acerca da desmilitarização do sul da Síria. Uma fonte diplomática em Damasco declarou, por sua vez, à AFP, também sob condição de anonimato, que a retirada das armas pesadas inclui uma zona meridional do país até cerca de 10 quilômetros ao sul da capital. A Síria é governada por um Executivo interino desde que uma coalizão de islamistas derrubou Bashar al Assad em 8 de dezembro, após quase 14 anos de guerra civil.

Ambos os países não mantêm relações diplomáticas há décadas, mas o presidente interino sírio, Ahmed al Sharaa - um islamista linha-dura na juventude que suavizou suas posições - informou na semana passada que está negociando um acordo de segurança com Israel. Após a derrubada de Assad, as autoridades israelenses mobilizaram tropas em uma área patrulhada pela ONU nas Colinas de Golã, que serve como demarcação entre os dois países desde o armistício de 1973. Israel lançou centenas de ataques aéreos contra alvos na Síria e realizou incursões terrestres no sul do país.