Robert Redford, ideal de beleza americana e baluarte do cinema alternativo

Robert Redford, falecido nesta terça-feira (16) aos 89 anos, foi um ícone do cinema das últimas seis décadas. Com sua beleza atrevida, encarnava um ideal de Estados Unidos ambientalista, engajado, independente e próspero. Democrata convicto, defensor dos indígenas e das paisagens nativas, o caubói de cabelos dourados buscou por toda a vida abrir seu próprio caminho, a certa distância de Hollywood.

Nesta trajetória, fundou o "Festival de Cinema de Sundance", que se tornou a referência internacional das produções independentes. Também trabalhou para os grandes estúdios, atuando em cerca de 70 papéis, sete deles sob a direção de Sydney Pollack. Em sua maioria, foram personagens positivos, engajados ("Três Dias do Condor"), românticos ("O grande Gatsby"), simpáticos até mesmo quando interpretava ladrões, como em "Butch Cassidy" (1969) e "Golpe de Mestre" (1973). Participou de filmes icônicos, como "Mais Forte que a Vingança" (Palma de Ouro em 1972), "Todos os homens do presidente" (quatro Oscars em 1977) e "Entre dois Amores" (sete Oscars em 1986), que o entronizou como o arquétipo do amante ideal.

A Academia de Hollywood nunca o premiou por um papel concreto, mas lhe concedeu o Oscar de melhor filme e melhor direção em 1981 em sua estreia como cineasta por "Gente como a Gente", e o contemplou em 2002 com uma estatueta por sua carreira. - Defensor da natureza - A imagem glamourosa sempre o incomodou. "Sou um cara comum, de cabelo loiro", apregoava, lembrando que ninguém o considerava bonito quando era desconhecido e estava desempregado.

Apontado como galã, o ator chegou a afirmar que seu físico poderia ter ofuscado seu talento, como aconteceu em "A Primeira Noite" (1966). Na ocasião, o diretor Mike Nichols comentou que Redford nunca teria convencido no papel de um estudante fracassado. Desde meados da década de 1970, quando "Butch Cassidy", "Nosso Amor de Ontem" e "Golpe de Mestre" o transformaram em um campeão de bilheteria, optou por "se refugiar cada vez mais na natureza". Na época, construiu uma casa e uma vida nas montanhas de Utah, em um local que nomeou de "Sundance", em homenagem a "Sundance Kid", seu primeiro grande personagem em "Butch Cassidy", que deve ao seu amigo Paul Newman.

"Não gostava da fama. Caiu sobre mim e me vi obrigado a aceitá-la", admitiu, em 2013, à revista francesa Télérama. "Alguns fazem terapia. Eu tenho Utah", acrescentou. Este californiano nascido em 18 de agosto de 1936 em Santa Mônica construiu ali uma espécie de utopia ecológica: sua propriedade tem hoje milhares de hectares, incluindo uma estação de esqui, uma fazenda e um haras. Com a primeira esposa, Lola Van Wagenen, com quem dividiu a vida por 27 anos, teve quatro filhos. Um deles morreu ainda bebê.