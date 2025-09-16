Real Madrid vence Olympique de Marselha (2-1) de virada na estreia na Champions

Kylian Mbappé salvou o Real Madrid mais uma vez com dois pênaltis contra o Olympique de Marselha (2 a 1), nesta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Apesar de Timothy Weah (22') ter colocado o OM na frente, o atacante francês converteu duas penalidades (29' e 81'), dando a vitória para o time 'merengue'.

O time francês, visivelmente nervoso (Gerónimo Rulli quase desvia a bola para o próprio gol), não conseguiu sair do seu próprio campo devido à pressão da equipe da capital espanhola nos primeiros momentos da partida. Aos quatro minutos, Xabi Alonso teve que substituir Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal, após o inglês sentir um desconforto na parte posterior da coxa. Mas a ofensiva merengue continuou. Em uma roubada de bola, o argentino Franco Mastantuono, estreante na Liga dos Campeões pelo Real Madrid, acertou a trave, e Mbappé levou outro susto com um chute que Rulli defendeu. No entanto, o Olympique Marselha, bem posicionado e paciente, esperou pela oportunidade. O inglês Mason Greenwood recuperou a bola após pressionar e forçar um passe errado de Arda Güler para Dean Huijsen, e tocou para Weah, que bateu forte e superou o goleiro Thibaut Courtois.