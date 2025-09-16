Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rainha Camilla, com sinusite, não comparecerá ao funeral da duquesa de Kent

Autor AFP
Tipo Notícia

A rainha Camilla não comparecerá ao funeral da duquesa de Kent, agendado para esta terça-feira (16), devido a uma sinusite aguda, anunciou o Palácio de Buckingham horas antes da chegada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Londres. 

A rainha, de 78 anos, planeja se juntar ao marido, Charles III, para uma agenda lotada de eventos organizados pela monarquia no Castelo de Windsor para homenagear Trump e sua esposa, Melania, na quarta e quinta-feira, como parte da visita oficial do presidente dos EUA. 

"Com grande pesar, a rainha não comparecerá à missa desta tarde em homenagem à duquesa de Kent (na Abadia de Westminster, às 14h00, horário local, ou 11h00 no horário de Brasília), pois ela está se recuperando de uma sinusite aguda", anunciou um porta-voz do Palácio de Buckingham nesta terça-feira. 

Segundo a agência de notícias PA, citando uma fonte próxima à monarquia, Camilla espera estar totalmente recuperada para poder comparecer a todos os eventos da visita de Estado de Trump. 

Katharine, duquesa de Kent, o membro mais antigo da família real britânica, morreu na última quinta-feira, aos 92 anos. Ela foi casada com o primo da rainha Elizabeth II, o príncipe Edward, duque de Kent, que continua sendo um membro ativo da família real aos 89 anos.

