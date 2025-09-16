Qarabag surpreende e vence Benfica (3-2) de virada na Champions

Após ficar em desvantagem de 2 a 0 no placar, o Qarabag, do Azerbaijão, surpreendeu e conquistou os três pontos na visita ao Benfica, nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

No Estádio da Luz em Lisboa, o meio-campista argentino Enzo Barrenechea (6') e o atacante grego Vangelis Pavlidis (16') colocaram o time português na frente, dando a impressão de que os donos da casa conquistariam uma vitória tranquila.