Primeiro-ministro francês anuncia fim de benefícios 'vitalícios' de seus antecessores

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou na noite de segunda-feira (15) o fim, a partir de 2026, dos benefícios "vitalícios" desfrutados por seus antecessores, em um contexto de profunda crise política no país.

Lecornu tornou-se na semana passada o terceiro primeiro-ministro em nove meses, na véspera de um dia de protestos contra um plano de cortes orçamentários de seu antecessor, François Bayrou, e contra o presidente Emmanuel Macron.