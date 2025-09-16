Pauta de videográficos
* Ucrânia-Rússia-conflito-armas
As bombas de fragmentação deixaram mais de 1.200 mortos e feridos civis na Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, mas o número pode ser maior, anunciou uma ONG que monitora o uso deste tipo de arma.
Videográfico sobre as bombas de fragmentação. - REENVIO DISPONÍVEL
Maria Cecilia REZENDE
Gráficos
