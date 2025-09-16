ISRAEL PALESTINOS CONFLICTO EUA: Israel inicia grande ofensiva terrestre na Cidade de Gaza

O Exército de Israel iniciou nesta terça-feira (16) uma grande ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, depois que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que visita a região, expressou apoio ao objetivo de erradicar o Hamas.

Investigadores da ONU acusaram Israel, nesta terça-feira (16), de cometer um "genocídio" em Gaza com o objetivo de "destruir os palestinos" que vivem no território e culparam o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e outros funcionários de alto escalão do país por instigar o crime.

Robert Redford, ícone do cinema americano das últimas seis décadas, morreu nesta terça-feira (16) em Utah aos 89 anos, anunciou seu agente.

WASHINGTON:

Trump anuncia processo de US$ 15 bilhões por difamação contra o New York Times

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que iniciou um processo de 15 bilhões de dólares (79 bilhões de reais na cotação atual) contra o jornal The New York Times por difamação e calúnia.

WASHINGTON:

O luto midiatizado e militante da viúva de Charlie Kirk

Erika Kirk, a viúva do influente conservador americano Charlie Kirk, assassinado durante um evento público na semana passada, decidiu viver seu luto de forma altamente midiatizada, decidida a levar adiante a luta ideológica que ambos compartilhavam.

CARACAS:

Trump anuncia três mortos em novo ataque contra supostos traficantes venezuelanos

Os Estados Unidos lançaram um ataque contra uma lancha no Caribe e mataram três "narcoterroristas da Venezuela", anunciou nesta segunda-feira (15) o presidente Donald Trump, pouco depois de Nicolás Maduro proclamar que seu país é vítima de uma agressão de "caráter militar".

WASHINGTON:

EUA retira certificação de aliado antidrogas da Colômbia, maior produtor de cocaína

O presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciou nesta segunda-feira (15) que os Estados Unidos retiraram a certificação de aliado na luta contra as drogas da Colômbia, maior produtor mundial de cocaína, o que confirma o impasse diplomático entre os dois governos.

LONDRES:

Trump inicia segunda visita oficial ao Reino Unido, onde protestos são esperados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicia nesta terça-feira (16) sua segunda visita oficial ao Reino Unido, com uma agenda dominada pelo comércio e os conflitos em Gaza e na Ucrânia.

MADRI:

Jennifer Lawrence, Binoche e Farrell, estrelas do Festival de San Sebastián

O Festival de Cinema de San Sebastián, que começa nesta sexta-feira (19), homenageará a atriz americana Jennifer Lawrence e contará com outras estrelas como Colin Farrell e Juliette Binoche, em uma seção oficial com forte presença de filmes argentinos e espanhóis.

